Варди возглавил гонку бомбардиров АПЛ, сделав хет-трик в матче с «Саутгемптоном»

Нападающий «Лестер Сити» Джейми Варди забил три мяча в ворота «Саутгемптона» в выездном матче 10-го тура английской Премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 9:0 в пользу «лис».
В активе Варди уже 9 голов в чемпионате Англии в нынешнем сезоне. 32-летний форвард вышел на первое место в гонке бомбардиров турнира.
Гонка бомбардиров Премьер-лиги
1. Джейми Варди («Лестер Сити») — 9 голов
2. Тэмми Абрахам («Челси») — 8
3. Серхио Агуэро («Манчестер Сити») — 8
4. Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал») — 7
5. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») — 6
6. Теэму Пукки («Норвич Сити») — 6
7. Садио Мане («Ливерпуль») — 5
8. Каллум Уилсон («Борнмут») — 5
9. Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур») — 5
10. Бернарду Силва («Манчестер Сити») — 4.
Турнирная таблица АПЛ доступна на «Чемпионате».
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