Варди возглавил гонку бомбардиров АПЛ, сделав хет-трик в матче с «Саутгемптоном»

Нападающий «Лестер Сити» Джейми Варди забил три мяча в ворота «Саутгемптона» в выездном матче 10-го тура английской Премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 9:0 в пользу «лис».

В активе Варди уже 9 голов в чемпионате Англии в нынешнем сезоне. 32-летний форвард вышел на первое место в гонке бомбардиров турнира.

Гонка бомбардиров Премьер-лиги

1. Джейми Варди («Лестер Сити») — 9 голов

2. Тэмми Абрахам («Челси») — 8

3. Серхио Агуэро («Манчестер Сити») — 8

4. Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал») — 7

5. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») — 6

6. Теэму Пукки («Норвич Сити») — 6

7. Садио Мане («Ливерпуль») — 5

8. Каллум Уилсон («Борнмут») — 5

9. Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур») — 5

10. Бернарду Силва («Манчестер Сити») — 4.

Турнирная таблица АПЛ доступна на «Чемпионате».