Шевченко назвал состав сборной Украины на матч отбора Евро-2020 с Сербией

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил состав команды на товарищеский матч с Эстонией и встречу отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Сербией.

Вратари: Андрей Пятов («Шахтёр»), Андрей Лунин («Вальядолид», Испания), Юрий Панькив («Александрия»).



Защитники: Александр Караваев, Виталий Миколенко, Артем Шабанов (все — «Динамо»), Сергей Болбат, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко (все — «Шахтёр»), Игорь Пластун («Гент», Бельгия), Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия).



Полузащитники: Евгений Коноплянка, Марлос, Виктор Коваленко (все — «Шахтёр»), Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Владимир Шепелев, Сергей Сидорчук (все — «Динамо»), Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия), Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия), Руслан Малиновский («Аталанта», Италия), Евгений Шахов («Лечче», Италия), Марьян Швед («Селтик», Шотландия).



Нападающие: Роман Яремчук («Гент», Бельгия), Жуниор Мораес («Шахтер»).



Матч Украина — Запорожье состоится 14 ноября. Встреча Сербия — Украина пройдёт 17 ноября.

Напомним, сборная Украины уже гарантировала себе первое место в группе В и путёвку в финальную стадию Евро-2020.