Ярмоленко филигранным пасом вывел один на один Снодграсса, забившего гол. Видео

В матче 10-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед» счёт был открыт на 44-й минуте. Отличился полузащитник хозяев Роберт Снодграсс.



Украинский полузащитник «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко быстро сориентировался после неудачных действий защитника соперника и пасом в касание между двух игроков вывел Снодрграсса один на один.

Видео доступно на «Чемпионате».



10-й тур АПЛ стартовал в пятницу, 25 октября, матчем «Саутгемптон» — «Лестер Сити», который завершился победой гостей со счётом 9:0.



В субботу, 26 октября, «Манчестер Сити» дома разгромил «Астон Виллу» со счётом 3:0.



Также 26 октября встречаются «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Эвертон», «Уотфорд» — «Борнмут» и «Бёрнли» — «Челси».



В воскресенье, 27 октября, состоятся матчи «Ньюкасл Юнайтед» — «Вулверхэмптон», «Арсенал» — «Кристал Пэлас», «Ливерпуль» — «Тоттенхэм Хотспур» и «Норвич Сити» — «Манчестер Юнайтед».