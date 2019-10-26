Голевая атака от ворот до ворот за 9 секунд — в обзоре матча «МС» — «Вилла»
«Манчестер Сити» на своём поле выиграл у «Астон Виллы» со счётом 3:0 в матче 10-го тура английской Премьер-лиги.
Счёт на 46-й минуте открыл нападающий Рахим Стерлинг, который завершил стремительную атаку за 9 секунд, начатую ударом вратаря Эдерсона и продолженную скидкой нападающего Габриэла Жезуса. На 65-й минуте полузащитник Кевин Де Брёйне выполнил подачу с левого фланга, после которой мяч, не коснувшись ни одного игрока, влетел в дальний угол ворот. Спустя 5 минут полузащитник Илкай Гюндоган установил окончательный счёт встречи, забив из пределов штрафной после розыгрыша углового.
Видео доступно на «Чемпионате».
После этого матча «Манчестер Сити», набрав 22 очка, занимает в турнирной таблице АПЛ 2-е место, а «Астон Вилла» (11) — 13-е.
- 26 октября 2019
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