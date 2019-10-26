Левандовски установил рекорд Бундеслиги, забив в каждом из первых девяти туров

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски стал автором второго гола в домашнем матче 9-го тура немецкой Бундеслиги с берлинским «Унионом» (2:1). 31-летний поляк отличился на 53-й минуте.

Для Левандовского этот гол стал уже 13-м в чемпионате Германии в нынешнем сезоне. При этом форвард забивал в каждом из первых девяти туров, установив таким образом новый рекорд турнира.

В стартовых восьми турах Бундеслиги до Роберта забивал только бывший нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг, ныне выступающий за лондонский «Арсенал».

«Бавария», набрав 18 очков, возглавляет турнирную таблицу немецкого первенства. В 10-м туре мюнхенская команда на выезде сыграет с «Айнтрахтом» из Франкфурта-на-Майне. Встреча состоится 2 ноября, начало — в 17:30 мск.