Саленко: знаю, что футболисты сборных России и Украины общаются между собой
Бывший нападающий сборной России Олег Саленко поделился мнением о возможном проведении матча между национальной командой и Украиной.
«Всегда за матч между сборными России и Украины. Пусть на нейтральном поле, в рамках чемпионата Европы, допустим. Был бы интересный момент для всех. Футболисты, знаю, общаются друг с другом. И гимнасты двух стран обнимались недавно, когда стояли на пьедестале чемпионата мира. Потому что люди занимаются общим делом — спортом», — приводит слова Саленко «Матч ТВ».
Напомним, сборные России и Украины досрочно обеспечили себе участие в финальной части чемпионата Европы 2020 года. Согласно решению ФИФА команды не могут встретиться на групповой стадии турнира, при этом пересечение путей возможно на стадии плей-офф.
Саленко: все знакомые политики ездят в Россию, чтобы эта ерунда закончилась
- 26 октября 2019
-
20:41
-
20:40
-
20:37
-
20:34
-
20:26
-
20:22
-
20:15
-
20:15
-
20:13
-
20:05
-
20:04
-
19:45
-
19:41
-
19:21
-
19:10
-
18:57
-
18:50
-
18:44
-
18:37
-
18:24
-
18:23
-
18:23
-
18:18
-
18:10
-
18:00
-
17:58
-
17:42
-
17:42
-
17:32
-
17:29
-
17:22
-
17:17
-
16:55
-
16:48
-
16:39
Партнерский контент