Саленко: знаю, что футболисты сборных России и Украины общаются между собой

Бывший нападающий сборной России Олег Саленко поделился мнением о возможном проведении матча между национальной командой и Украиной.

«Всегда за матч между сборными России и Украины. Пусть на нейтральном поле, в рамках чемпионата Европы, допустим. Был бы интересный момент для всех. Футболисты, знаю, общаются друг с другом. И гимнасты двух стран обнимались недавно, когда стояли на пьедестале чемпионата мира. Потому что люди занимаются общим делом — спортом», — приводит слова Саленко «Матч ТВ».

Напомним, сборные России и Украины досрочно обеспечили себе участие в финальной части чемпионата Европы 2020 года. Согласно решению ФИФА команды не могут встретиться на групповой стадии турнира, при этом пересечение путей возможно на стадии плей-офф.