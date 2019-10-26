Решающий автогол в компенсированное время — в обзоре матча «Брайтон» — «Эвертон»
«Брайтон энд Хоув Альбион» дома обыграл «Эвертон» со счётом 3:2 в матче 10-го тура английской Премьер-лиги.
Счёт на 15-й минуте пушечным ударом со штрафного открыл полузащитник хозяев Паскаль Гросс. Спустя 5 минут гости отыгрались благодаря автоголу защитника «Брайтона» Адама Уэбстера. На 74-й минуте вышедший на замену полузащитник Доминик Калверт-Льюин вывел «Эвертон» вперёд. Но уже через 6 минут нападающий хозяев Ниль Мопе с пенальти вновь сравнял счёт. А на 4-й минуте компенсированного времени гол в свои ворота защитника гостей Луки Диня принёс победу «Брайтону».
Видео доступно на «Чемпионате».
После этого матча «Брайтон энд Хоув Альбион», набрав 12 очков, занимает в турнирной таблице АПЛ 12-е место, а «Эвертон» с 10 очками — 16-е.
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