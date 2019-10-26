Ерёменко: все в «Ростове» понимали, что мы сотворили в Питере

Полузащитник «Ростова» Роман Ерёменко прокомментировал победу в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (2:0).

«Какой из двух голов мне больше понравился? Первый мяч был важнее. Оценка матча? Доволен, особенно после того, что произошло в Санкт-Петербурге. Надо было доказать и болельщикам, и самим себе, что мы не такая команда, какая играла с «Зенитом» неделю назад. Мы это доказали и, самое важное, победили.

Что касается критики болельщиков судейской работы в Санкт-Петербурге, то очень легко всё свалить на судью. Мы сами безобразно сыграли от начала и до самого конца, во всём была наша вина. У нас все ребята очень сознательные, все понимали, что мы сотворили в Питере. Нужно было доказать, что всё не так.

О выездном матче с «Краснодаром» пока не думаем. Упор на кубковую встречу со «Спартаком». Наша задача — пройти дальше в Кубке России», — приводит слова Ерёменко «Матч ТВ».