Лэмпард — о хет-трике Пулишича: хочу видеть это от каждого игрока атаки «Челси»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард оценил выступление полузащитника Кристиана Пулишича в матче 10-го тура английской Премьер-лиги с «Бёрнли» (4:2). В этой встрече хавбек оформил хет-трик.
«Я восхищен им. Вокруг Кристиана ходит много разговоров из-за стоимости его трансфера и его звездного статуса в сборной США.
Тем не менее, я знаю его историю и то, с какими трудностями бывают сопряжены такие переходы. Кроме того, в течение лета он выступал за свою национальную сборную и имел всего неделю на отдых.
Мой подход состоял в том, чтобы дать ему возможность адаптироваться постепенно, предоставляя игровые минуты по мере адаптации. Он играл за нас в этом сезоне, но в полузащите у нас высочайшая конкуренция, и каждый, кто попадает в состав, должен демонстрировать свой максимум. До недавнего времени Кристиан был более эффективен, играя на заменах. Сегодня же он полностью заслужил попадание в старт и показал фантастическую игру, принеся победу команде.
Я вижу его каждый день и знаю, насколько он силен. Безусловно, ему есть ещё чему учиться, но не забывайте, что ему всего 21 год и то же можно сказать о любом молодом игроке. Он также прекрасно это понимает и впитывает всё, над чем мы ежедневно работаем на тренировках.
Я хочу видеть это от каждого игрока атаки. Они должны нести угрозу воротам соперника, действовать остро и эффективно реализовывать создаваемые моменты. Сегодня Кристиан продемонстрировал образец подобной игры», — приводит слова Лэмпарда пресс-служба клуба.
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