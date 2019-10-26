Хет-трик Пулишича принёс «Челси» победу в матче АПЛ с «Бёрнли»

В матче 10-го тура английской Премьер-лиги «Бёрнли» принимал лондонский «Челси». Встреча прошла в Бёрнли на стадионе «Терф Мур» и завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

Первый гол забил полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич на 21-й минуте. Перед свистком на перерыв Пулишич увеличил преимущество лондонцев. В начале второго тайма Пулишич оформил хет-трик. Спустя две минуты отличился нападающий гостей Виллиан. В конце встречи по одному мячу в ворота «Челси» отправили форварды «Бёрнли» Джей Родригес и Дуайт Макнил.

Победная серия «Челси» в чемпионате Англии достигла четырёх матчей. «Бёрнли» потерпел второе поражение подряд.

«Челси», набрав 20 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ, «Бёрнли» (12) — 11-е.