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Хет-трик Пулишича принёс «Челси» победу в матче АПЛ с «Бёрнли»

Хет-трик Пулишича принёс «Челси» победу в матче АПЛ с «Бёрнли»
Футбол / Англия 0

В матче 10-го тура английской Премьер-лиги «Бёрнли» принимал лондонский «Челси». Встреча прошла в Бёрнли на стадионе «Терф Мур» и завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

Первый гол забил полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич на 21-й минуте. Перед свистком на перерыв Пулишич увеличил преимущество лондонцев. В начале второго тайма Пулишич оформил хет-трик. Спустя две минуты отличился нападающий гостей Виллиан. В конце встречи по одному мячу в ворота «Челси» отправили форварды «Бёрнли» Джей Родригес и Дуайт Макнил.

Победная серия «Челси» в чемпионате Англии достигла четырёх матчей. «Бёрнли» потерпел второе поражение подряд.

«Челси», набрав 20 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ, «Бёрнли» (12) — 11-е.

Англия - Премьер-лига. 10-й тур
26 октября 2019, суббота. 19:30 МСК
Бёрнли
Бёрнли
Окончен
2 : 4
Челси
Лондон
0:1 Пулишич – 21'   0:2 Пулишич – 45'   0:3 Пулишич – 56'   0:4 Виллиан – 58'   1:4 Родригес – 86'   2:4 Макнил – 89'
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