Месси назвал лучшего нападающего, которого когда-либо видел
Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси признался, что считает лучшим форвардом знаменитого бразильского футболиста Роналдо.
«Роналдо был настоящим феноменом. Он лучший из всех нападающих, которых я когда-либо видел. Он был просто невероятен», — приводит слова Месси TyC Sports.
Роналдо выступал в составе таких клубов, как «Крузейро», эйндховенский «ПСВ», «Барселона», миланский «Интер», мадридский «Реал», «Милан» и «Коринтианс». В составе национальной команды Бразилии Роналдо дважды чемпион мира (1994, 2002), а также обладатель Кубка Америки (1997, 1999). В 2011 году бразильский форвард объявил о завершении профессиональной карьеры. В 2018-м Роналдо стал владельцем и президентом испанского клуба «Реал Вальядолид».
Месси: мечтаю поиграть за «Ньюэллс Олд Бойз», но сыну не нравится в Аргентине
- 27 октября 2019
-
13:22
-
13:17
-
13:10
-
12:52
-
12:35
-
12:22
-
12:18
-
12:01
-
11:44
-
11:36
-
11:13
-
11:00
-
10:59
-
10:52
-
10:33
-
10:17
-
10:00
-
09:58
-
09:55
-
09:42
-
09:36
-
09:23
-
09:22
-
08:06
-
04:31
-
03:46
-
01:58
-
00:53
-
00:42
-
00:30
-
00:17
- 26 октября 2019
-
23:57
-
23:51
-
23:45
-
23:37
Партнерский контент