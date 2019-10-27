Месси: мечтаю поиграть за «Ньюэллс Олд Бойз», но сыну не нравится в Аргентине
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отметил, что хотел бы поиграть за аргентинский клуб «Ньюэллс Олд Бойз», однако его сыну Тьяго не нравится в Аргентине.
«С детства мечтал играть в Аргентине за «Ньюэллс Олд Бойз», но сейчас у меня семья, трое детей, и я живу в месте, где я спокоен. Могу обеспечить своим детям хорошее будущее. Но постараюсь убедить семью последовать со мной в Аргентину. Сейчас я должен также брать в расчёт мнение детей. Проблема в том, что каждый раз, когда мы едем куда-то, Тьяго раздражается. Ему ничего не нравится в Аргентине. Каждый раз он хочет поскорее вернуться в Барселону к друзьям. Всё становится сложнее и сложнее, но семья — мой приоритет в жизни», — приводит слова Месси TyC Sports.
Месси: я бы хотел стать чемпионом мира, но ничего не поменял бы в своей карьере
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