Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Эмери: сейчас не время говорить об Озиле

Эмери: сейчас не время говорить об Озиле
Футбол / Англия 0

Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал непопадание полузащитника Месута Озила в заявку команды в пяти встречах подряд.

«У команды есть согласованная стратегия. Самое важное — это клуб, команда и её игра. Мы говорили между собой и приняли решение. Знаю, что болельщики хотят что-то узнать, но сейчас не самый подходящий момент. Думаю, сейчас не время говорить об Озиле.

Впереди у нас матч. Дальше будут ещё матчи, будем решать вопрос. Посмотрим, сможем ли мы говорить о нём по-другому», — приводит слова Эмери Goal.com.

В текущем сезоне Озил принял участие в одном матче английской Премьер-лиги и не сумел отметиться результативными действиями. «Арсенал» набрал 15 очков в 9 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ.

Эмери: мы в «Арсенале» создаём конкурентоспособную команду
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019