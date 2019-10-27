Эмери: сейчас не время говорить об Озиле

Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал непопадание полузащитника Месута Озила в заявку команды в пяти встречах подряд.
«У команды есть согласованная стратегия. Самое важное — это клуб, команда и её игра. Мы говорили между собой и приняли решение. Знаю, что болельщики хотят что-то узнать, но сейчас не самый подходящий момент. Думаю, сейчас не время говорить об Озиле.
Впереди у нас матч. Дальше будут ещё матчи, будем решать вопрос. Посмотрим, сможем ли мы говорить о нём по-другому», — приводит слова Эмери Goal.com.
В текущем сезоне Озил принял участие в одном матче английской Премьер-лиги и не сумел отметиться результативными действиями. «Арсенал» набрал 15 очков в 9 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ.
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