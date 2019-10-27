ЦСКА — «Динамо»: прямая онлайн-трансляция начнётся 27 октября в 16:30

Сегодня, 27 октября, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве состоится матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Динамо». Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. В роли его ассистентов выступят Антон Кобзев и Константин Шаламберидзе (оба — Москва). Резервный рефери — Павел Кукуян (Сочи).



ЦСКА набрал 26 очков в 13 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московское «Динамо» (11) — на 15-м месте.



С расписанием нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате». Следить за положением команд в турнирной таблице первенства можно, перейдя по ссылке.