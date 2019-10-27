Кейн: «Ливерпуль» не является непобедимой командой
Нападающий лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн в преддверии выездного матча 10-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» поделился мнением о защитнике мерсисайдцев Вирджиле ван Дейке.
«Ван Дейк — отличный защитник, но его можно обыграть. То же самое касается всего «Ливерпуля» — это не непобедимая команда. Мы просто должны сосредоточиться на себе. Любого соперника можно обыграть в любой день. Нам нужно постараться сделать это на «Энфилде», — приводит слова Кейна Sky Sports.
Матч «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» состоится сегодня, 27 октября, в Ливерпуле на стадионе «Энфилд», начало — в 19:30 мск.
Мерсисайдцы, набрав 25 очков, возглавляют турнирную таблицу чемпионата Англии, «шпоры» (12) занимают 10-е место.
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