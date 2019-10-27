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Кейн: «Ливерпуль» не является непобедимой командой

Кейн: «Ливерпуль» не является непобедимой командой
Футбол / Англия 0

Нападающий лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн в преддверии выездного матча 10-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» поделился мнением о защитнике мерсисайдцев Вирджиле ван Дейке.

«Ван Дейк — отличный защитник, но его можно обыграть. То же самое касается всего «Ливерпуля» — это не непобедимая команда. Мы просто должны сосредоточиться на себе. Любого соперника можно обыграть в любой день. Нам нужно постараться сделать это на «Энфилде», — приводит слова Кейна Sky Sports.

Матч «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» состоится сегодня, 27 октября, в Ливерпуле на стадионе «Энфилд», начало — в 19:30 мск.

Мерсисайдцы, набрав 25 очков, возглавляют турнирную таблицу чемпионата Англии, «шпоры» (12) занимают 10-е место.

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