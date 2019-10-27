Голы Жиркова и Дзюбы принесли «Зениту» победу в матче с «Крыльями Советов»

В матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги самарские «Крылья Советов» принимали «Зенит» из Санкт-Петербурга. Встреча состоялась в Самаре на стадионе «Самара Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Автором первого гола стал защитник «Зенита» Юрий Жирков, отправивший мяч в ворота соперника на 28-й минуте. В конце встречи отличился нападающий Артём Дзюба.

Победная серия «Зенита» в чемпионате России достигла трёх матчей. «Крылья Советов» потерпели первое поражение в последних пяти встречах. В предыдущих турах команда Миодрага Божовича одержала три победы подряд и один раз сыграла вничью.

Сине-бело-голубые, набрав 32 очка, возглавляют турнирную таблицу Премьер-Лиги, клуб из Самары (17) занимает седьмое место.

Календарь матчей РПЛ можно посмотреть на «Чемпионате».