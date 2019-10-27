Голы Жиркова и Дзюбы принесли «Зениту» победу в матче с «Крыльями Советов»

В матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги самарские «Крылья Советов» принимали «Зенит» из Санкт-Петербурга. Встреча состоялась в Самаре на стадионе «Самара Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
Автором первого гола стал защитник «Зенита» Юрий Жирков, отправивший мяч в ворота соперника на 28-й минуте. В конце встречи отличился нападающий Артём Дзюба.
Победная серия «Зенита» в чемпионате России достигла трёх матчей. «Крылья Советов» потерпели первое поражение в последних пяти встречах. В предыдущих турах команда Миодрага Божовича одержала три победы подряд и один раз сыграла вничью.
Сине-бело-голубые, набрав 32 очка, возглавляют турнирную таблицу Премьер-Лиги, клуб из Самары (17) занимает седьмое место.
Календарь матчей РПЛ можно посмотреть на «Чемпионате».
- 27 октября 2019
-
16:26
-
16:11
-
15:58
-
15:53
-
15:23
-
15:19
-
15:08
-
15:01
-
14:52
-
14:46
-
14:27
-
14:19
-
14:01
-
13:46
-
13:45
-
13:30
-
13:22
-
13:17
-
13:10
-
12:52
-
12:35
-
12:22
-
12:18
-
12:01
-
11:44
-
11:36
-
11:13
-
11:00
-
10:59
-
10:52
-
10:33
-
10:17
-
10:00
-
09:58
-
09:55