«Локомотив» — «Спартак»: Ларссон увеличил разрыв в счёте

Шведский нападающий «Спартака» Джордан Ларссон отметился голом в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (в данный момент счёт 2:0).

Ларссон отличился на 79-й минуте. Зобнин прострелил с левого края штрафной в центр на линию вратарской, откуда Ларссон ударом в касание поразил ближний угол ворот Гильерме.

Матч «Локомотив» — «Спартак» проходит в Москве на стадионе «РЖД Арена». Обслуживает матч арбитр Алексей Еськов. Ему ассистируют Тихон Калугин и Валентин Мурашов. Резервный судья — Владислав Безбородов.



«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Спартак».



«Локомотив», набрав 29 очков, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (15) — на 11-м месте в таблице. Календарь матчей чемпионата России доступен на «Чемпионате».