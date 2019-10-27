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ЦСКА увеличил безвыигрышную серию до 5 матчей

ЦСКА увеличил безвыигрышную серию до 5 матчей
Футбол / РПЛ 0

Московский ЦСКА не может одержать победу уже в пяти матчах подряд.

В последний раз «армейцы» выигрывали 29 сентября, когда в матче 11-го тура разгромили «Урал» (3:0). После этого команда Виктора Гончаренко проиграла «Эспаньолу» (0:2) в матче Лиги Европы и «Ростову» (1:3) во встрече 12-го тура чемпионата России. После этого команда сыграла вничью с «Уфой» (1:1) в РПЛ и проиграла «Ференцварошу» (1:0) в Лиге Европы. Сегодняшний матч 14-го тура Премьер-Лиги с «Динамо» стал пятым подряд для «армейцев» без победы.

В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги ЦСКА занимает 5-е место. После 14 туров в активе «армейцев» 26 очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 6 очков.

В турнирной таблице группы H подопечные Гончаренко занимают последнее, 4-е место. В трёх матчах «армейцы» не набрали ни одного очка.

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