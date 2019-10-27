З. Бакаев: в перерыве Тедеско сказал добавить, играть ещё агрессивнее

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев прокомментировал победу своей команды в матче 14-го тура РПЛ с «Локомотивом» (3:0).
«В перерыве тренер сказал добавить, играть ещё агрессивнее. Мы побежали и за счёт характера победили. На второй тайм вышли как на последний бой, и результат закономерный. После перерыва было больше эмоций. Приятно отдавать голевые, но главное — это победа.
Что изменилось при Тедеско? Пока не знаю. Прошло только две недели, и ещё предстоит много работы. Дальше — больше. Мне надо было привыкнуть к игре в центре поля, потому что до прошлого тура никогда там не играл. Но меня всегда тянуло в центр, поэтому не так сложно было адаптироваться, тем более когда в тебя верит тренер. Слава богу, что всё получается. Но я думаю, что ещё должен прибавить на этой позиции.
Тедеско и Кононов — разные тренеры, у каждого свой подход. Каждый по-своему хорош. Новый тренер, новые эмоции. Команда стала чуть спокойнее и из-за этого набирает очки. По воле Всевышнего будем исправлять ситуацию», — сказал Бакаев в эфире телеканала «Матч ТВ».
- 27 октября 2019
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