Тедеско: не мог отказать Бакаеву, чтобы он сыграл под нападающими

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал победу в матче 14-го тура РПЛ с «Локомотивом» (3:0).

«Я очень рад, что сегодня удалось победить. Однако, считаю, результат игры великоват. Если смотреть на счёт 3:0 и отрывать его от контекста, от характера футбола, можно подумать, что всё было идеально. Но это не так! Есть очень много моментов, над которыми нужно трудиться. Мы уже говорили об этом в раздевалке, кое-что поправляли. Сегодняшний успех был достигнут за счёт упорной работы, компактности в обороне и самоотверженности и слаженности всего коллектива.

Роль Бакаева, почему он сыграл под нападающими? На прошлой неделе я получил 10 вопросов о Зелимхане и его амплуа. Отвечу так: я с ним обсуждал его роль, спрашивал, насколько ему комфортно играть под нападающими. Он сказал: тренер, мне очень нравится! Я могу отдать голевую передачу, могу забить сам. Я не мог ему отказать. Но, несмотря на то что он играл две игры ближе к центру, сохраняется возможность, что в каком-то матче он может сыграть и на фланге. Универсальные игроки – это здорово", — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.