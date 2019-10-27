Сёмин: 0:3 от «Спартака» – это даже хорошо

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал поражение в матче 14-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:3).

«Рано пока думать о зимнем трансферном окне и усилении атаки. Всё это будет завтра. А сегодня мы были, мягко говоря, плоховаты, пропустили первую контратаку, хотя могли не допустить её… Может, у нас было преимущество по владению мячом, мы были больше на территории «Спартака», больше пробили, но конкретики, взрывных действий не хватало, особенно после перерыва. Мы были немного заторможены. 0:3 – это даже хорошо. Футболистам нужно подумать над тем, что самое главное – желание победить. Для меня неожиданность, что во втором тайме его было не много.

На сложнейший матч в Турине все свои ошибки сбрасывать нельзя. Наверное, нужно подумать нам всем: мы сыграли плохой матч, плохо боролись. Поэтому и пропустили три мяча. Результат остаётся результатом. Будем думать и поправлять свои дела в дальнейшем", — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.