Гончаренко: игра с «Динамо» шла до гола. Забили бы мы — довели бы до победы

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение своей команды в матче 14-го тура РПЛ с «Динамо» (0:1).
«В таких матчах, особенно в дерби, важно забивать первыми, чтобы развернуть игру в свою пользу. Мы не использовали те шансы, которые у нас были. Во втором тайме начали прижиматься к своим воротам, перестали контролировать матч и ждали, что предложит соперник. В результате пропустили. Игра шла до гола. Забили бы мы — довели бы до победы.
По поводу смены опорной зоны — нам нужно делать какую-то ротацию: график с играми через два дня на третий непростой, мы не можем выходить одним составом. Сегодня предпочли такой вариант. Знали, что у „Динамо“ опасные стандартные положения, да и Облякову и Ахметову нужно было дать паузу. Может, Ильзату было бы проще действовать в атаке.
На вопрос про прессинг хорошо как-то ответил Клопп, в первый свой сезон в „Боруссии“. Иногда прессинг сильно выхолащивает команду, как в нашем случае. После того как мы забираем мяч, не можем им хорошо распорядиться. Это приводит к тому, что ты тратишь много сил. Будем продолжать делать то, что делаем.
Карпова заменили только из-за усталости. Для 17 лет три игры за неделю очень сложно, парень к такому ещё не готов. В конце было видно, что он пустовато смотрится", — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
- 27 октября 2019
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