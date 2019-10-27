Тренер «Динамо»: мы заслужили победу в матче с ЦСКА

Тренер «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал победу своей команды в матче 14-го тура РПЛ с ЦСКА (1:0).
«Тяжелейшая игра, но очень рад, что мы выиграли. Считаю, что мы заслужили эту победу. Для нас не стало неожиданностью, что ЦСКА поменял опорную зону — тренер для того и есть в команде, чтобы её готовить. Мы были готовы ко всему. Не знаю, как игра смотрелась с трибуны, но я не считаю, что в первом тайме у ЦСКА было территориальное преимущество. Инициатива переходила от одной команде к другой: где-то мы были близки, где-то соперник. Но забили мы, и мы выиграли.
Мы находимся в тяжёлой ситуации. Если на данную минуту перед нами поставить выбор — игра или результат, мы выберем результат.
Что касается возвращения травмированных, то в ближайшее время не стоит ждать Паршивлюка, а вот Шуньича и Калинина — да», — передаёт слова Новикова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
- 27 октября 2019
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