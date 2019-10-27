Умяров: Тедеско — топ-тренер европейского класса

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал победу своей команды в матче 14-го тура РПЛ с «Локомотивом» (3:0).



«Все счастливы после такой длительной серии (без побед. — Прим. «Чемпионата»). Победа была важна сейчас.



Что касается повреждения, то всё хорошо, вроде как отпустило. Замена, скорее всего, планировалась, потому что к 65-й минуте я уже устал. Мы больше оборонялись, но подходы к воротам были хорошие. Не сказал бы, что первый тайм был плохой.



Конечно, если бы Шюррле забил в первом тайме, то было бы легче. Не забили, значит, так надо было. Зато забили три мяча во втором тайме. Что касается тактической схемы, то она постоянно меняется. Тедеско просит, чтобы мы компактно играли, всегда были на мяче.



Тедеско — топ-тренер европейского класса. Постоянно общается, объясняет, что и как. Очень приятные впечатления. Кононов тоже хороший тренер европейского класса. Олег Георгиевич тренировал достаточно много команд, причём хорошо. У каждого тренера свой подход, своё видение. Конечно, есть различие. Это только плюс для футболистов.



Все верят, что мы способны подняться на вершину. Уверен, если продолжим так, то нас ждёт хорошее будущее и в игре, и таблице.



«Спартак» возрождается? Дальше посмотрим», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.

З. Бакаев: в перерыве Тедеско сказал добавить, играть ещё агрессивнее