Нойштедтер: сыграй «Динамо» лучше в некоторых ситуациях, счёт был бы больше

Защитник «Динамо» Роман Нойштедтер прокомментировал победу своей команды в матче 14-го тура РПЛ с ЦСКА (1:0).



«Важная победа, важнее ничего быть не может. Очень рады, что выиграли. Думаю, заработали эту победу.



Один гол и не так много моментов, играли в середине поля, наверное, для болельщиков она не так хорошо смотрелась. Но мы счастливы, что выиграли, и думаю, что болельщики так же рады результату, как и мы.



ЦСКА — молодая команда, играет в еврокубках. В таком формате играть тяжело, я знаю это по себе. Они подсели, не так прессинговали во втором тайме. У нас было больше преимуществ, и сыграй мы лучше в некоторых ситуациях, счёт был бы больше.



Новиков ставил нам тактику: все работают друг за друга. Нам комфортно на тех позициях, где мы играем. Нам не хватало веры в себя. Мы умеем играть, умеем выигрывать. Выиграть на выезде у ЦСКА — важный этап», — передаёт слова Нойштедтера корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.

Рауш: сейчас «Динамо» уже другая команда. Поэтому и есть результат