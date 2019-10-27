Джикия рассказал, что нового привнёс Тедеско в игру «Спартака»

Защитник «Спартака» Георий Джикия прокомментировал победу в матче 14-го тура РПЛ с «Локомотивом» (3:0).

«Впечатления от матча, конечно, хорошие. Рады, что смогли одержать сегодня победу, да ещё и такую. Все молодцы, бились, старались. Всё, что было задумано, получалось.

«Локомотив» посыпался, когда взвинтился темп? Ну, это ожидаемо, они уставшие после игр. Первый тайм был более или менее ровный, а во втором мы прибавили, сделали замены, и у них начали появляться разрывы, чем мы и воспользовались.

Когда такая открытая игра, то, конечно, дерби очень нравится. А все эти столкновения и эмоции никто не отменял, все хотят победить. У всех свои задачи в турнирной таблице.

Для нас было очень важно победить сегодня, никому не хочется находиться внизу турнирной таблицы. Повторюсь, все довольны, счастливы. Также хочу поздравить тренерский штаб с первой победой.

Что нового привнёс Тедеско? Новый тренер всегда с собой приносит перемены. Если вы сегодня обратили внимание, то мы играли по новой схеме, и получилось очень удачно. Нам нужно дальше тренироваться и стараться. Нам нравятся задумки нашего тренера. Что нравится больше всего? Ну, всего я вам не расскажу, у нас прошла всего одна игра. Посмотрим, как у нас пойдёт дальше, будем закреплять хорошие моменты, сезон длинный.

Я играл уже в схеме с тремя центральными, мне комфортно, никаких неудобств не почувствовал. Первые минуты ушли на адаптацию, а потом всё пошло. Все играли отлично, шли в отбор. Были и ошибки, куда же без них. Будем работать.

Мы собрались после матча в центре поля, для нас это в новинку. Он, конечно, сказал, что рад, а мы его поздравили с победой", — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.