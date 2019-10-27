Жиго: рано говорить о каких-то изменениях

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго прокомментировал победу в матче 14-го тура РПЛ с «Локомотивом» (3:0).

«Сегодня была хорошая игра. Тренер изменил систему. Но это только одна игра, нам надо продолжать в том же духе. Посмотрим, у нас ещё важная игра в четверг.

Да, первый тайм сегодня мы провели лучше, чем против «Рубина». Нам нужно ещё время, чтобы мы поняли новую систему. Сегодня мы очень счастливы победить.

Я не знаю, лучше ли для нас играть в три центральных защитника. Но сегодня это принесло результат. Будем двигаться шаг за шагом, выкладываться по максимуму и верить в новую систему. Посмотрим, как это заработает.

Возможно, в первом тайме они были лучше, чем мы, но во втором появилось больше пространства, мы смогли забить. Очень важно взять три очка сегодня. Рано говорить о каких-то изменениях, это всего лишь одна игра. Мы рады выиграть, но нам надо продолжать двигаться шаг за шагом. Очень счастлив за болельщиков, потому что мы долго не побеждали в чемпионате", — передаёт слова Жиго корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.