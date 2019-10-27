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Вратарь «Норвича» взял два пенальти за 15 минут от «МЮ». Видео

Вратарь «Норвича» взял два пенальти за 15 минут от «МЮ». Видео
Футбол / Англия 0

В матче 10-го тура английской Премьер-лиги «Норвич Сити» — «Манчестер Юнайтед» вратарь хозяев Тим Крул взял два пенальти в течение 15 минут первого тайма. Вначале он намертво зафиксировал мяч после удара с точки нападающего Маркуса Рашфорда.

А затем парировал на угловой попытку нападающего Антони Марсьяля.

Видео доступно на «Чемпионате».

10-й тур АПЛ стартовал в пятницу, 25 октября, матчем «Саутгемптон» — «Лестер Сити», который завершился победой гостей со счётом 9:0.

В субботу, 26 октября, «Манчестер Сити» дома разгромил «Астон Виллу» со счётом 3:0, «Брайтон энд Хоув Альбион» на своём поле выиграл у «Эвертона» со счётом 3:2, «Уотфорд» дома сыграл вничью с «Борнмутом» со счётом 0:0, «Вест Хэм Юнайтед» на своём поле сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед» со счётом 1:1, а «Челси» в гостях обыграл «Бёрнли» со счётом 4:2.

Сегодня, 27 октября, «Ньюкасл Юнайтед» дома сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» со счётом 1:1.

Также сегодня пройдут матчи «Арсенал» — «Кристал Пэлас» и «Ливерпуль» — «Тоттенхэм Хотспур».

Рашфорд забил через две минуты после того, как не реализовал пенальти. Видео
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