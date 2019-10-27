Нигматуллин: у «Локомотива» был неправильный настрой на матч со «Спартаком»

Бывший вратарь «Спартака» и «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал результат матча 14-го тура чемпионата России между красно-белыми и «железнодорожниками». «Спартак» одержал победу со счётом 3:0.



«Сегодня была видна работа Тедеско, которая позволила воплотить задуманное. Доменико хорошо знает игру «Локомотива» ещё со времён «Шальке-04». Сегодня была оборонительная тактика, игра на контратаках. Все три гола одинаковые — за счёт быстрого перехода центра поля. Стоит отметить, что во всех трёх голах игроки «Локомотива» были повёрнуты лицом к своим воротам.



По поводу Гильерме как основного вратаря сборной: Черчесов не был бы хорошим тренером, если бы после каждой ошибки усаживал игрока в запас. У всех случаются такие провалы, надо уметь их пережить. Гильерме — вратарь мастеровитый, он не раз это доказывал. Конечно, в этом матче у него были ошибки. Но я верю, что у Маринато всё будет хорошо.



Связан ли такой результат «Локомотива» с игрой в Лиге чемпионов? Лига чемпионов была во вторник, а сейчас воскресенье. Команда должна была восстановиться за это время. Причина такой игры «Локомотива», в частности, заключается в недооценке «Спартака». «Спартака», который давно не выигрывал, который не мог даже обыграть дома «Рубин». У «Локомотива» был неправильный настрой на дерби», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Капущаком.

Маклаков: «Спартак» — русская команда. Любит аврал создать, а потом побеждать