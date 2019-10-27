«Манчестер Юнайтед» при 2 нереализованных пенальти обыграл «Норвич»

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Норвич Сити» в матче 10-го тура английской Премьер-лиги. Встреча проходила на стадионе «Кэрроу Роуд» в Норидже и завершилась со счётом 3:1.

Победу «красным дьяволам» принесли результативные удары Скотта Мактоминая на 21-й минуте, Маркуса Рашфорда на 30-й и Антони Марсьяля на 73-й. При этом двое последних не реализовали по пенальти. Оба 11-метровых удара были назначены в первом тайме. «Норвич Сити» избежал разгромного поражения на 88-й минуе. Автором единственного гола стал Онель Эрнандес.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» поднялся на 7-е место. «Красные дьяволы» набрали 13 очков. «Норвич Сити», имея в активе 7 очков, занимает предпоследнее, 19-е место.