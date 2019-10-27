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«Манчестер Юнайтед» при 2 нереализованных пенальти обыграл «Норвич»

«Манчестер Юнайтед» при 2 нереализованных пенальти обыграл «Норвич»
Футбол / Англия 0

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Норвич Сити» в матче 10-го тура английской Премьер-лиги. Встреча проходила на стадионе «Кэрроу Роуд» в Норидже и завершилась со счётом 3:1.

Победу «красным дьяволам» принесли результативные удары Скотта Мактоминая на 21-й минуте, Маркуса Рашфорда на 30-й и Антони Марсьяля на 73-й. При этом двое последних не реализовали по пенальти. Оба 11-метровых удара были назначены в первом тайме. «Норвич Сити» избежал разгромного поражения на 88-й минуе. Автором единственного гола стал Онель Эрнандес.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» поднялся на 7-е место. «Красные дьяволы» набрали 13 очков. «Норвич Сити», имея в активе 7 очков, занимает предпоследнее, 19-е место.

Англия - Премьер-лига. 10-й тур
27 октября 2019, воскресенье. 19:30 МСК
Норвич Сити
Норидж
Окончен
1 : 3
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Мактоминай – 21'   0:2 Рашфорд – 30'   0:3 Марсьяль – 73'   1:3 Эрнандес – 88'
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