Два нереализованных пенальти — в обзоре матча «Норвич» — «Манчестер Юнайтед»
В матче 10-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» обыграл «Норвич» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Норидже на стадионе «Кэрроу Роуд». Обслуживал матч арбитр Стюарт Атвелл.
Счёт был открыт на 21-й минуте. Автором забитого мяча стал Скотт Мактоминай. На 29-й минуте манкунианцы могли увеличить разрыв в счёте, но Маркус Рашфорд не реализовал пенальти. Впрочем, через минуту Рашфорд забил гол с передачи Даниэля Джеймса. В концовке тайма «МЮ» получил право ещё на один 11-метровый, но Антони Марсьяль не сумел переиграть голкипера хозяев. На 73-й минуте Марсьяль реабилитировался, забив гол с паса Рашфорда. В концовке встречи хозяева сократили разрыв в счёте благодаря голу Онеля Эрнандеса.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
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