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Назаров спел о победе «Спартака» над «Локомотивом»

Назаров спел о победе «Спартака» над «Локомотивом»
Футбол / РПЛ 0

Известный артист театра и кино болельщик московского «Спартака» Дмитрий Назаров в своём «инстаграме» выложил ролик, в котором спел песню, посвящённую победе красно-белых в выездном матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги над «Локомотивом» (3:0).

«Лишь только вечер затеплится синий,
Лишь только Понсе забьет первый мяч.
Моментально поймут на дрезине,
Что сегодня сильнее секач.
Отвори ты, Гильерме, пошире калитку,
И впусти раза три по любви.
Устоять перед страстью пустая попытка
Побеждать в красно-белой горячей крови».

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Дмитрия Назарова.

Эта победа стала первой для «Спартака» под руководством Доменико Тедеско.

«Спартак», набрав 18 очков, поднялся на 7-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» (29) — на 3-м месте в таблице.

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