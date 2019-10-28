Назаров спел о победе «Спартака» над «Локомотивом»

Известный артист театра и кино болельщик московского «Спартака» Дмитрий Назаров в своём «инстаграме» выложил ролик, в котором спел песню, посвящённую победе красно-белых в выездном матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги над «Локомотивом» (3:0).

«Лишь только вечер затеплится синий,

Лишь только Понсе забьет первый мяч.

Моментально поймут на дрезине,

Что сегодня сильнее секач.

Отвори ты, Гильерме, пошире калитку,

И впусти раза три по любви.

Устоять перед страстью пустая попытка

Побеждать в красно-белой горячей крови».

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Дмитрия Назарова.

Эта победа стала первой для «Спартака» под руководством Доменико Тедеско.

«Спартак», набрав 18 очков, поднялся на 7-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» (29) — на 3-м месте в таблице.