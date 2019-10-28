Рибери может получить длительную дисквалификацию за толчки арбитра

Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери может получить дисквалификацию на несколько игр после матча с «Лацио» (1:2) в чемпионате Италии, сообщает Sky Sport.
Француз получил красную карточку уже после встречи. Игроки «Фиорентины» были недовольны решением судейской бригады засчитать победный гол «Лацио» на 89-й минуте.
Француз на эмоциях дважды толкнул бокового арбитра. Отметим, до этого Рибери остался недоволен своей заменой на 74-й минуте.
Теперь Рибери может грозить дисквалификация на несколько игр. Окончательное решение будет зависеть от отчета судьи.
Рибери перешёл в «Фиорентину» в летнее трансферное окно из «Баварии» на правах свободного агента. Контракт полузащитника с флорентийским клубом действителен до лета 2021 года.
В нынешнем сезоне чемпионата Италии игрок провёл 9 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.
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