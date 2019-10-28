Уткин: «Спартаку» отчаянно повезло. Потому что успели уволить Кононова

Известный блогер Василий Уткин поделился мыслями о победе «Спартака» в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (3:0).



«Спартаку» отчаянно повезло. «Спартак» может быть дико счастлив, что такое произошло. И не потому, что победили «Локомотив» 3:0, и не потому, что Тедеско, а потому, что успели уволить Кононова. Понимаете, ведь Кононов тоже мог выиграть у «Локомотива» 3:0. Мало того, он выигрывал у «Локомотива», когда его назначили, – тоже в совершенно беспросветное время.



Что мне кажется существенно важным в этом счёте. Как я уже сказал, победа «Спартака», в общем-то, ситуативна, и главный успех – что успели сменить главного тренера. Потому что если бы сейчас это случилось при Кононове, а могло бы, пришлось бы его оставлять. Пришлось бы давать новые интервью. Новые надежды. Вытащили бы какие-то утюги погладить пиджак, что-то ещё в этом роде, порыскали бы в поисках галстука. Сходили бы на могилу ту или иную – у «Спартака», к сожалению, много памятных и святых могил», — сказал Уткин в ролике на своём канале в YouTube.

«Верю, «Спартак» небезнадёжен». Тедеско — новый спаситель? Первая победа немецкого тренера: чем он уже доволен и какие видит проблемы.