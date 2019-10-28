«Верю, «Спартак» небезнадёжен». Тедеско — новый спаситель?

Это как раз тот случай, когда победу «Спартака» над «Локомотивом» действительно можно назвать тренерской. Просто факты: именно Тедеско наконец-то сыграл с пятью защитниками и ни разу не пропустил, именно Тедеско посадил Тиля и перевёл в центр Бакаева, отдавшего три голевых, и, наконец, именно Тедеско угадал с заменами, после которых были забиты все три мяча, а Ларссон сделал дубль. Неужели у «Спартака» действительно появился новый спаситель?

Браво, «Спартак»! Браво, Тедеско! Красно-белые разгромили «Локомотив» Понсе и Ларссон выдали свой лучший матч в России, а Бакаев насобирал ассистентский хет-трик.

— То, что вы разгромили одного из лидеров сезона, имеет дополнительное значение? – спрашиваем у Тедеско.

— Безусловно. Каждый положительный результат, каждая качественно проведённая игра, особенно в том стиле, который мы и планировали заранее, – всё это добавляет «Спартаку» мощи. И это очень важно для команды, которая, как было заметно в матче с «Рубином» и по первому тайму матча с «Локомотивом», пока не так уверена в себе. Сравните: наш соперник имел за спиной серию из пяти побед, а у нас было одно очко в шести или семи играх.



— «Спартак» неожиданно хорошо сыграл в обороне. В чём причина?

— Я не удивлён тем, как мы оборонялись, и также тем, что делали это очень хорошо. И даже если бы мы забили всего один мяч, то взяли бы три очка, что «Спартаку» сейчас необходимо. Но три гола, признаюсь, по такой игре — это очень много.



— Если продолжать об обороне: Кутепов при вас вновь становится основным центральным защитником. Многих такое решение удивило – почему вы на него ставите?

— Потому что он заслуживает этого. Илья великолепно сыграл против «Рубина» — в матче, который Джикия пропускал из-за удаления. Но Георгий – наш капитан, он важен для команды, поэтому должен был выйти на поле. И если Кутепов до этого выступил на высоком уровне, то стоило ли убирать его из состава? Это стало главной причиной, почему мы сыграли в три центральных защитника. Ведь мы можем играть и по схеме в четыре защитника. Но сейчас выбрали такой вариант.



— Как, кстати, располагались защитники при обороне? Ведь иногда казалось, что Кутепов смещался на позицию правого защитника.

— Нет, мы всегда играли в пять, но действительно, иногда, если остановить ситуацию, могло показаться, что мы играем в четыре. Просто наш принцип в том числе и для центральных защитников – подниматься выше по ситуации. Если держать пять человек в оборонительной линии, то у вас просто не будет шанса, потому что команда не сможет оказывать давление в атаке.

— В матче с «Ростовом» мы опять можем увидеть новый «Спартак»?

— Мы были хороши в дерби, с пятью защитниками. Но «Спартак» был в порядке и во втором тайме с «Рубином» с двумя центральными. Команда может играть с обеими схемами. И да, ещё на знаем, какую выберем на «Ростов». У нас есть время, чтобы восстановиться, изучить соперника и подобрать оптимальный вариант.



— «Локомотив» чуть не отобрал очки у «Ювентуса», а сегодня крупно проиграл вам. Получается, «Спартак» не так безнадёжен, как многим кажется?

— Верю, что это именно так. Поэтому я и здесь. Но нам нужно оставаться спокойными и холодными, ведь победа над «Локомотивом» — это только один матч. Работа предстоит сложная и долгая: до декабря набираем как можно больше очков, а уже в январе-феврале стараемся выстраивать общую, большую картину игры «Спартака», которую постараемся продемонстрировать в марте.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Сколько времени вам нужно на реализацию потенциала команды?

— Никогда не скажу точно – 4 месяца, 4 недели или 4 года. Чтобы понять потенциал каждого игрока, нужно провести много тренировок и разговоров – комфортна ли им какая-то роль или тактика. Но, чтобы увидеть полную картину, нужно время. И я пока не знаю сколько.



— О потенциале: что сейчас происходит с Шюррле? Кажется, он демонстрирует не весь свой потенциал.

— Он болел три недели. Но Андре не так плох, как вам кажется. Это вопрос восприятия. В прошлый раз вы говорили мне, что Бакаев не очень хорош в центре, что эта позиция не для него. Но я пересмотрел игру вечером – и увидел блестящую игру Бакаева. Так что сегодня я бы тоже хотел без эмоций взглянуть на происходившее на поле и сделать свои выводы. Но мне казалось, что Андре много двигался, отлично прессинговал, цеплялся за мячи и также имел шансы, чтобы забить.



— У «Спартака» в первые 60 минут оставалась проблема в быстрых атаках, когда партнёры будто не видели друг друга и не могли отдать последний пас. Это вопрос в качестве исполнителей?

— Качество ни при чём. Просто последний пас часто блокировали. Тот же Бакаев в первом тайме имел пару хороших моментов для передач, но Чорлуке удалось их накрыть. У Шюррле была такая же ситуация. У «Локо» хорошие исполнители как по этой части, так и по недопущению встречных атак.

«Счёт слишком большой. У нас не всё было идеально!» Тедеско в порядке Пресс-конференция тренеров после дерби «Локомотив» — «Спартак».

— В последнее время были инсайды, что вы не уходите из офиса на стадионе, спите по три часа в день. Это правда? – спрашиваем мы и слышим, как со стороны добавляют: «Даже Путин спит дольше – четыре часа».

Тедеско смеётся.

— Нет-нет. Мы приезжаем в офис в 8 утра, а уходим в 5, 6 или 7 вечера. Сплю я всегда 7 часов – с этим нет никаких проблем. Восстановление очень важно в том числе и для тренера. Хотя даже если у нас много дел, то проходят они с отличным коллективом и в комфортной обстановке. Работать в «Спартаке» — удовольствие.

— Что для вас самое сложное здесь и сейчас?

— У нас много молодых ребят в команде. У них нет такого опыта, как у Хёведеса, Крыховяка, Жоау Марио. Эти люди выступали за топовые сборные и клубы в самых крутых турнирах. Вместе у них под сотню матчей в Лиге чемпионов за «Юве», «ПСЖ», «Интер», «Севилью» и так далее. «Спартак» же пока должен набираться опыта.

— Вам было бы легче, будь в составе несколько игроков с богатым международным опытом?

— Посмотрите, у нас есть Максименко, Крал, Умяров, Бакаев, Тиль, Понсе, Аиртон – всем 19-23 года. Это очень молодая команда, и ребятам нужно время, чтобы прибавить. Но «Спартак» — очень амбициозный клуб, от которого ждут побед практически всегда. В этом и заключается сложность. И если мы стерпим, найдём нужный баланс, то «Спартак» ещё будет очень сильным.