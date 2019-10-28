Хохлов, Аленичев и Пилипчук — кандидаты на пост главного тренера «Ротора»

Как стало известно «Чемпионату», на пост главного тренера «Ротора» в случае отставки Игоря Меньшикова будут претендовать пять специалистов.
В числе кандидатов на должность наставника команды из Волгограда — Дмитрий Аленичев, Дмитрий Хохлов и Роман Пилипчук.
Последним клубом Аленичева был «Енисей», откуда он был уволен в этом году. Хохлов возглавлял московское «Динамо» и в ходе нынешнего сезона был отправлен в отставку. Пилипчук в этом году работал в минском «Динамо», а ранее входил в штаб «Ахмата» и «Спартака».
«Ротор» набрал 41 очко в 20 матчах и занимает третье место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Лидером соревнований на текущий момент является московское «Торпедо», на счету которого 47 очков. В следующем туре волгоградская команда на своём поле сыграет с «Енисеем». Встреча состоится 3 ноября.
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