Кейн, в отличие от Почеттино, не нашёл позитива в поражении от «Ливерпуля»

Форвард «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн поделился мнением о результате матча 10-го тура АПЛ с «Ливерпулем», который завершился победой мерсисайдцев со счётом 2:1. Кейн вывел лондонцев вперёд уже на 47-й секунде, но «Ливерпуль» не только восстановил равновесие, но и одержал победу.
«Не думаю, что в этом матче для нас был какой-то позитив. Поражения не могут воодушевлять. Да, мы боролись, но это и так понятно, этого и ждёшь, играя на таком уровне. Расстраивает, что мы побеждали, но не удержали нужный результат.
Мне кажется, что во втором тайме мы могли лучше контролировать мяч. Тогда бы мы не сталкивались с таким давлением соперника, не садились бы глубоко. Вместо этого мяч постоянно летел в нашу штрафную. Думаю, нам стоило действовать смелее. Но впереди ещё много матчей. Нужно быстрее одержать несколько побед подряд», — цитирует Кейна Evening Standard.
После матча главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино заявил, что в таком поражении были и позитивные моменты. По словам аргентинца, лондонцы движутся вперёд шаг за шагом.
- 28 октября 2019
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