Рибери принёс извинения после конфликта с лайнсменом в матче с «Лацио»

Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери прокомментировал инцидент, случившийся после матча 9-го тура Серии А с «Лацио». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу римлян, а Рибери был удалён с поля после матча. Сразу после финального свистка француз дважды толкнул лайнсмена.

«Сожалею в связи с тем, что произошло. Приношу извинения одноклубникам, главному тренеру, фанатам. Также я приношу извинения лайнсмену господину Пассери. В концовке матча я был на нервах. Я надеюсь, что он понимает, в каком я находился в состоянии. Я хотел оставаться на поле, чтобы быть до конца со своими партнёрами по команде. Я приехал во Флоренцию, чтобы этому городу уделяли больше внимания. «Фиорентина» заслуживает этого не меньше, чем другие клубы», — цитирует Рибери журналист Джанлука ди Марцио.

Теперь французский вингер может получить длительную дисквалификацию.