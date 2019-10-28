Рибери принёс извинения после конфликта с лайнсменом в матче с «Лацио»

Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери прокомментировал инцидент, случившийся после матча 9-го тура Серии А с «Лацио». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу римлян, а Рибери был удалён с поля после матча. Сразу после финального свистка француз дважды толкнул лайнсмена.
«Сожалею в связи с тем, что произошло. Приношу извинения одноклубникам, главному тренеру, фанатам. Также я приношу извинения лайнсмену господину Пассери. В концовке матча я был на нервах. Я надеюсь, что он понимает, в каком я находился в состоянии. Я хотел оставаться на поле, чтобы быть до конца со своими партнёрами по команде. Я приехал во Флоренцию, чтобы этому городу уделяли больше внимания. «Фиорентина» заслуживает этого не меньше, чем другие клубы», — цитирует Рибери журналист Джанлука ди Марцио.
Теперь французский вингер может получить длительную дисквалификацию.
- 28 октября 2019
-
18:08
-
18:00
-
17:53
-
17:50
-
17:47
-
17:46
-
17:43
-
17:34
-
17:26
-
17:16
-
17:16
-
17:00
-
16:59
-
16:37
-
16:35
-
16:06
-
15:57
-
15:55
-
15:49
-
15:44
-
15:39
-
15:39
-
15:19
-
15:17
-
15:10
-
15:02
-
14:56
-
14:40
-
14:14
-
14:11
-
14:09
-
14:06
-
14:06
-
13:51
-
13:36