В МЧС прокомментировали пожар рядом со стадионом «Открытие Арена»

В МЧС прокомментировали возгорание, произошедшее неподалёку от стадиона московского “Спартака” — «Открытие Арена».
«По адресу Волоколамское шоссе, дом 69 зафиксировано возгорание сухой травы. Подразделение на месте, площадь (пожара. – Прим. «Чемпионата») выясняется. Угрожает ли что-то стадиону «Открытие Арена»? Подразделение на месте, тушат», — сообщил дежурный офицер МЧС корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.
Стадион «Открытие Арена» был открыт 5 сентября 2014 года. Стоимость строительства составила 14,5 млрд рублей. Вместимость стадиона составляет 45 360 зрителей. В 2018 году на «Открытие Арене» состоялось пять матчей чемпионата мира.
«Спартак», набрав 18 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч московский клуб проведёт 4 ноября с тульским «Арсеналом». Матч состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало встречи — в 19:00 мск.
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