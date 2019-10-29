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«Бешикташ» хочет досрочно вернуть Кариуса в «Ливерпуль»

«Бешикташ» хочет досрочно вернуть Кариуса в «Ливерпуль»
Футбол 0

«Бешикташ» намерен расстаться с немецким голкипером Лорисом Кариусом, который арендован у «Ливерпуля», утверждает Takvim.

По данным источника, руководство стамбульского клуба недовольно выступлениями Кариуса в нынешнем и прошлом сезонах. Поэтому клуб хочет вернуть вратаря «Ливерпулю» в январе, хотя его арендное соглашение действует до лета 2020 года.

В нынешнем сезоне 26-летний Кариус принял участие в восьми матчах турецкого национального чемпионата (все — в основном составе), в которых пропустил девять голов.

Напомним, Кариус защищал ворота «Ливерпуля» в финале Лиги чемпионов в сезоне-2017/18. Тогда голкипер допустил две грубые ошибки и триумфатором соревнования стал мадридский «Реал», одержавший победу со счётом 3:1.

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