«Бешикташ» хочет досрочно вернуть Кариуса в «Ливерпуль»
«Бешикташ» намерен расстаться с немецким голкипером Лорисом Кариусом, который арендован у «Ливерпуля», утверждает Takvim.
По данным источника, руководство стамбульского клуба недовольно выступлениями Кариуса в нынешнем и прошлом сезонах. Поэтому клуб хочет вернуть вратаря «Ливерпулю» в январе, хотя его арендное соглашение действует до лета 2020 года.
В нынешнем сезоне 26-летний Кариус принял участие в восьми матчах турецкого национального чемпионата (все — в основном составе), в которых пропустил девять голов.
Напомним, Кариус защищал ворота «Ливерпуля» в финале Лиги чемпионов в сезоне-2017/18. Тогда голкипер допустил две грубые ошибки и триумфатором соревнования стал мадридский «Реал», одержавший победу со счётом 3:1.
Болельщики «Бешикташа» испортили машину девушки Кариуса
- 29 октября 2019
-
00:21
-
00:18
- 28 октября 2019
-
23:57
-
23:52
-
23:37
-
23:22
-
23:15
-
22:56
-
22:55
-
22:34
-
22:23
-
22:09
-
22:07
-
22:03
-
22:03
-
21:55
-
21:40
-
21:38
-
21:27
-
21:12
-
20:58
-
20:44
-
20:30
-
20:26
-
20:19
-
19:50
-
19:48
-
19:21
-
19:17
-
19:04
-
18:57
-
18:52
-
18:29
-
18:25
-
18:08
Партнерский контент