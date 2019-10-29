Рауш: Новиков делает всё, чтобы вытащить «Динамо» из кризиса

Защитник «Динамо» Константин Рауш поделился мнением об исполняющем обязанности главного тренера Кирилле Новикове.
«Думаю, что сразу несколько вещей у нас поменялось. Новый главный тренер, у которого есть своё виденье на тот футбол, который мы должны показывать, на игровую схему, на подготовку. И пока что всё очень хорошо работает. Новиков большой молодец, делает всё, чтобы вытащить команду из кризиса.
Потихонечку к игрокам возвращается уверенность — мы взяли четыре очка в последних двух матчах. У нас очень хороший наставник, позитивный человек, и это мы почувствовали с первого дня нашей совместной работы. «Динамо» будет бороться за каждое очко», — приводит слова Рауша News.ru.
«Динамо», набрав 14 очков, находится в зоне переходных матчей, занимая 13-е место в турнирной таблице РПЛ.
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