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Рауш: Новиков делает всё, чтобы вытащить «Динамо» из кризиса

Рауш: Новиков делает всё, чтобы вытащить «Динамо» из кризиса
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Динамо» Константин Рауш поделился мнением об исполняющем обязанности главного тренера Кирилле Новикове.

«Думаю, что сразу несколько вещей у нас поменялось. Новый главный тренер, у которого есть своё виденье на тот футбол, который мы должны показывать, на игровую схему, на подготовку. И пока что всё очень хорошо работает. Новиков большой молодец, делает всё, чтобы вытащить команду из кризиса.

Потихонечку к игрокам возвращается уверенность — мы взяли четыре очка в последних двух матчах. У нас очень хороший наставник, позитивный человек, и это мы почувствовали с первого дня нашей совместной работы. «Динамо» будет бороться за каждое очко», — приводит слова Рауша News.ru.

«Динамо», набрав 14 очков, находится в зоне переходных матчей, занимая 13-е место в турнирной таблице РПЛ.

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