«Интер» объявил о рекордных доходах клуба

«Интер» сообщил о рекордных доходах клуба за сезон-2018/19. Финансовую отчётность миланский клуб опубликовал на своём официальном сайте.

Так, согласно новым данным доход клуба вырос на 20% по сравнению с прошлым сезоном и составил € 417 млн. Это самые высокие показатели клуба за всю историю.

Также «Интер» отметил увеличение спонсорской прибыли на 9%, которая по итогам сезона составила € 138 млн. Убытки клуба в сезоне-2018/19 составили € 48,8 млн и связаны с трансферной деятельностью.

После 9 туров чемпионата Италии «Интер» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 22 очка. От лидирующего «Ювентуса» команда отстаёт на 1 очко.

В следующем туре «Интер» на выезде сыграет с «Брешией». Матч состоится 29 октября. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.