Милнер рассказал, против кого ему труднее всего играть

Вице-капитан «Ливерпуля» полузащитник Джеймс Милнер назвал футболиста, против которого ему труднее всего играть.



«Труднее всего мне было с Уилфридом Заха. Мне дважды удаляли с поля за фолы на нём. Он талант. Очень непредсказуемый футболист. Когда смотришь, как Заха играет, понимаешь, как тяжело с ним справляться. А когда выходишь против него на поле, осознаёшь это в полной мере. Он техничный и очень непростой соперник», — приводит слова Милнера The Guardian.



Заха является воспитанником «Кристал Пэлас» и за свою карьеру также успел поиграть за «Манчестер Юнайтед». В нынешнем сезоне 26-летний ивуариец принял участие в 10 матчах английской Премьер-лиги, в которых записал на свой счёт 1 результативную передачу.

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