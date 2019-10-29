«Манчестер Юнайтед» рассматривает хавбека «Лилля» в качестве замены для Погба

Полузащитник «Лилля» Бубакари Сумаре может в скором времени перебраться в английскую Премьер-лигу.



Как сообщает ESPN, в услугах 20-летнего футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы», наряду с рядом европейских клубов, несколько лет следили за развитием Бубакари и теперь готовы приобрести его. В хавбеке манкунианцы видят долгосрочную замену для Поля Погба, которым интересуются «Реал» и «Ювентус».



Контракт Сумаре с «Лиллем» истекает следующим летом. Французский клуб не оставляет попыток договориться с игроком о продлении соглашения, однако если переговоры не увенчаются успехом, то он достанется «Манчестер Юнайтед» бесплатно.



Сумаре является воспитанником «Пари Сен-Жермен», а с 2017 года выступает за «Лилль». В нынешнем сезоне он принял участие в 10 матчах французской Лиги 1 и получил 1 красную карточку.

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