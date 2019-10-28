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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Погба пропустит ещё как минимум месяц

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Погба пропустит ещё как минимум месяц
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может пропустить ещё как минимум месяц из-за травмы. Об этом сообщил главный тренер «красных дьяволов» Уле-Гуннар Сульшер.

«Я не думаю, что мы увидим снова Погба на поле до декабря. Ему нужно время, чтобы полностью восстановиться. Возможно, он сыграет в конце ноября против «Шеффилд Юнайтед» после международной паузы. Но более вероятно, что его возвращение произойдёт в декабре», — приводит слова Сульшера издание Lequipe.

Напомним, Погба усугубил травму лодыжки в матче с лондонским «Арсеналом» (1:1), который состоялся 30 сентября. После этого французский хавбек пропустил 5 матчей во всех турнирах.

В нынешнем сезоне Погба провёл за «Манчестер Юнайтед» 6 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.

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