Иванов: победитель Кубка России выходит в Лигу Европы, это стимул для «Урала»
Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал предстоящий матч 1/8 финала Кубка России с тульским «Арсеналом». Иванов заявил, что екатеринбуржцы ставят самые высокие задачи в этом турнире после того, как дважды участвовали в финалах Кубка России.
«Победитель Кубка России выходит в Лигу Европы, и это дополнительный стимул для нас. Бог любит троицу, и надеюсь, что на этот раз мы сможем завоевать этот трофей. Очень хотим привезти Кубок в Екатеринбург», — цитирует Иванова ЕТВ.
«Урал» дважды проигрывал в финалах Кубка России. Екатеринбуржцы дважды уступили «Локомотиву». Матч «Урал» — «Арсенал» состоится завтра, 30 октября. Начало — в 17:00 мск.
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