Потрясающий удар игрока «Бёрнли» в стиле Роналду — в топ-5 голов 10-го тура АПЛ

Представлен топ-5 голов 10-го тура английской Премьер-лиги.



Открыл пятёрку гол полузащитника «Лестер Сити» Джеймса Мэддисона со штрафного удара, ставший частью разгрома «Саутгемптона» (9:0).



Следом идёт ещё один гол со стандартного положения – на этот раз мощнейшим выстрелом по воротам «Эвертона» отличился хавбек «Брайтона» Паскаль Гросс.



Нападающий «Бёрнли» Джей Родригес поразил ворота «Челси» (2:4) невероятным ударом с дальней дистанции.



Форвард «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль отличился в матче с «Норвичем» (3:1) после перепасовки со своим партнёром по атаке Маркусом Рашфордом. В этой же встрече гол на свой счёт записал полузащитник «канареек» Онель Эрнандес, совершивший проход с центра поля после перехвата.



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