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Потрясающий удар игрока «Бёрнли» в стиле Роналду — в топ-5 голов 10-го тура АПЛ

Потрясающий удар игрока «Бёрнли» в стиле Роналду — в топ-5 голов 10-го тура АПЛ
Футбол / Англия 0

Представлен топ-5 голов 10-го тура английской Премьер-лиги.

Открыл пятёрку гол полузащитника «Лестер Сити» Джеймса Мэддисона со штрафного удара, ставший частью разгрома «Саутгемптона» (9:0).

Следом идёт ещё один гол со стандартного положения – на этот раз мощнейшим выстрелом по воротам «Эвертона» отличился хавбек «Брайтона» Паскаль Гросс.

Нападающий «Бёрнли» Джей Родригес поразил ворота «Челси» (2:4) невероятным ударом с дальней дистанции.

Форвард «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль отличился в матче с «Норвичем» (3:1) после перепасовки со своим партнёром по атаке Маркусом Рашфордом. В этой же встрече гол на свой счёт записал полузащитник «канареек» Онель Эрнандес, совершивший проход с центра поля после перехвата.

Видео доступно на «Чемпионате».

С турнирной таблицей АПЛ можно ознакомиться здесь.

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