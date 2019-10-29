Потрясающий удар игрока «Бёрнли» в стиле Роналду — в топ-5 голов 10-го тура АПЛ

Представлен топ-5 голов 10-го тура английской Премьер-лиги.
Открыл пятёрку гол полузащитника «Лестер Сити» Джеймса Мэддисона со штрафного удара, ставший частью разгрома «Саутгемптона» (9:0).
Следом идёт ещё один гол со стандартного положения – на этот раз мощнейшим выстрелом по воротам «Эвертона» отличился хавбек «Брайтона» Паскаль Гросс.
Нападающий «Бёрнли» Джей Родригес поразил ворота «Челси» (2:4) невероятным ударом с дальней дистанции.
Форвард «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль отличился в матче с «Норвичем» (3:1) после перепасовки со своим партнёром по атаке Маркусом Рашфордом. В этой же встрече гол на свой счёт записал полузащитник «канареек» Онель Эрнандес, совершивший проход с центра поля после перехвата.
Видео доступно на «Чемпионате».
С турнирной таблицей АПЛ можно ознакомиться здесь.
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