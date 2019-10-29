Шалимов: в матче с «Лучом» для «Ахмата» главное победа

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Кубка России с «Лучом» из Владивостока.



«Матч покажет, насколько нам удалось восстановиться после игры с „Арсеналом“. У нас будут изменения в составе. Посмотрим. По сравнению с командами, которые играют в еврокубках, у нас нет навыков проведения матча в середине недели. Также этого навыка нет и у «Луча». Они тоже играли, как и мы, у них столько же времени на восстановление, как у нас, плюс перелёт.



Задача – правильно подготовиться к игре с «Лучом», одержать победу и пройти дальше. Следующая стадия Кубка страны уже весной, поэтому думать об этом сейчас нет смысла. Главное – победа в игре с «Лучом».



У «Луча» недавно сменился тренер. Они на выезде играли по схеме 5-2-3, а дома – 4-4-2. Скорее всего, в матче с нами они используют схему 5-2-3. Но это мы узнаем на разминке. Можно отметить, что «Луч» пропускает мало голов с игры. В основном в последних матчах они пропускали после стандартов. Это говорит о том, что в обороне они играют организованно. Нам нужно смотреть на себя, постараться сыграть правильно, пройти дальше и не уйти на 120 минут. У нас через два дня матч с «Динамо», – приводит слова Шалимова официальный сайт клуба.

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