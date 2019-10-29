На базе ЦСКА были украдены бутсы у восьми игроков

Как стало известно «Чемпионату», две недели назад на базе московского ЦСКА были украдены бутсы у восьми человек.



В числе пострадавших оказались нападающий Фёдор Чалов, полузащитник Никола Влашич, а также защитники «армейцев» Георгий Щенников и Игорь Дивеев.



Завтра, 30 октября, ЦСКА проведёт матч 1/8 финала Кубка России с «Уфой». Встреча состоится на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. В 1/16 финала турнира «армейцы» обыграли «Аланию» со счётом 3:1, а «Уфа» оказалась сильнее «Чайки» (1:0).



ЦСКА в 14 матчах набрал 26 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит», набравший в 14 матчах 32 очка.

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