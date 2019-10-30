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Бурдиссо: надеемся, что Де Росси вернётся к игре как можно скорее

Бурдиссо: надеемся, что Де Росси вернётся к игре как можно скорее
Футбол / Южная Америка 0

Спортивный директор «Боки Хуниорс» Николас Бурдиссо поделился мнением о полузащитнике Даниэле Де Росси.

«Де Росси приехал в Аргентину, чтобы играть за «Боку Хуниорс», это было его желание. Ему не повезло с травмами, но его приверженность клубу и статус не подлежат обсуждению. Надеемся, что он вернётся к игре как можно скорее», – приводит слова Бурдиссо Football Italia.

Напомним, Де Росси на протяжении всей своей карьеры с 2002 года выступал за «Рому», однако по завершении минувшего сезона он покинул римский клуб. Последний раз в футболке «Ромы» он вышел на поле 26 мая в домашнем матче чемпионата Италии с «Пармой». Де Росси — второй игрок в истории клуба после Франческо Тотти по количеству проведённых матчей. Всего за «Рому» Де Росси сыграл в 459 матчах и забил 43 мяча.

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