Бурдиссо: надеемся, что Де Росси вернётся к игре как можно скорее

Спортивный директор «Боки Хуниорс» Николас Бурдиссо поделился мнением о полузащитнике Даниэле Де Росси.



«Де Росси приехал в Аргентину, чтобы играть за «Боку Хуниорс», это было его желание. Ему не повезло с травмами, но его приверженность клубу и статус не подлежат обсуждению. Надеемся, что он вернётся к игре как можно скорее», – приводит слова Бурдиссо Football Italia.

Напомним, Де Росси на протяжении всей своей карьеры с 2002 года выступал за «Рому», однако по завершении минувшего сезона он покинул римский клуб. Последний раз в футболке «Ромы» он вышел на поле 26 мая в домашнем матче чемпионата Италии с «Пармой». Де Росси — второй игрок в истории клуба после Франческо Тотти по количеству проведённых матчей. Всего за «Рому» Де Росси сыграл в 459 матчах и забил 43 мяча.